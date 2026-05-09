Netflix韓国作品が2年連続で百想芸術大賞の主要部門を独占　9作品12部門受賞 | RBB TODAY

Netflixの韓国作品が、8日に開催された第62回百想芸術大賞で9作品12部門を受賞し、2年連続で主要部門を独占した。

百想芸術大賞は、映画やテレビで活躍する俳優や製作者が集い、韓国最高峰の映画・ドラマシリーズを競う総合芸術賞。韓国のゴールデングローブ賞とも呼ばれ、世界中から注目を集める。今年はミュージカル部門が新設されたことでも話題となった。

テレビ部門では、最多となる6部門・計7ノミネートを果たした「ウンジュンとサンヨン」（独占配信中）が【作品賞】と【脚本賞】を獲得。小学生で出会った親友兼ライバルの2人の女性の複雑な友情を描いた同作は、韓国ドラマファンの間で高い支持を集めた。

Netflixシリーズ「ウンジュンとサンヨン」独占配信中

同じく6部門でノミネートされた「未知のソウル」（独占配信中）では、一人二役で双子を演じ分けたパク・ボヨンが【女性最優秀演技賞】を受賞したほか、【演出賞】も獲得。同作は配信後、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で3位を記録した。

Netflixシリーズ「未知のソウル」独占配信中

「ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語」（独占配信中）からは、主演のリュ・スンリョンが【テレビ部門大賞】を受賞。同僚役のユ・スンモクも【男性助演賞】に輝いた。韓国の競争社会や不動産事情をリアルに描いた同作は、本国で多くの共感を呼んだ。

Netflixシリーズ「ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語」独占配信中

「暴君のシェフ」（独占配信中）からはイ・チェミンが【男性新人演技賞】を受賞。同作は配信4週目にNetflixグローバルTOP10（非英語シリーズ）で1位を獲得した。

Netflixシリーズ「暴君のシェフ」独占配信中

そのほか、「エマ」（独占配信中）のパン・ヒョリンが【女性新人演技賞】、「キアンの破天荒ゲストハウス」のキアン84が【男性バラエティ賞】を受賞。映画部門では、山田孝之・椎名桔平・笠松将ら日本人キャストも出演した『グッドニュース』（独占配信中）が【脚本賞】、『パヴァーヌ』（独占配信中）が【芸術賞（音楽）】、『HUMINT/ヒューミント』（独占配信中）のシン・セギョンが【女性助演賞】をそれぞれ獲得した。