ジェジュン、“実父”との面会を拒絶…軍服務中の経験を告白「許すのは簡単なことではない」 | RBB TODAY

ジェジュンが、軍服務中に実父との面会を拒否した過去を告白した。

5月9日に韓国で放送された『家事をする男たち』シーズン2で、出演者のタクヤが日本で実父と会ってきたという話を聞くと、ジェジュンは「軍隊に行っていた時、“父親だ”という人が面会に来た」と明かし、「会いたくありません」と担当者に伝え、面会を断ったと語った。

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彼は、「手紙だけは受け取ったが、その手紙すら持っていない」とし、「勇気もなかったし、許せるほどの器もなかった」と打ち明けた。

さらに、「誰かを許すというのは簡単なことではない」とし、「今でも、許せるほどの器はない」と率直な思いを語った。

（画像＝KBS2TV）3枚目ジェジュン（左）とタクヤ

ジェジュンはこれまで、3歳の時に養子として迎えられ、8人の姉と養父母の愛情を受けて育ったことを明かしている。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

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