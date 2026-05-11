「絶対に結婚させない」全国民が反対も押し切ってゴールインした韓国女性歌手（44）、弁護士が助言 | RBB TODAY

多くの反対の声を押し切って結婚した歌手のシンジ（44）に、弁護士がアドバイスを送った。

5月7日、弁護士のイ・ジフン氏は自身のYouTubeチャンネルを更新。

【写真】シンジの結婚、全国民が反対するワケ

「周囲の反対を押し切って難易度の高い結婚をした女性が幸せになるための5つの必須アイテム」と題された動画で、イ弁護士は「今すぐ離婚しろという話ではない」と前置きした上で、「溝が生じた時はすぐに解決しなければならない。シンジさんは意地や申し訳なさから我慢してはいけない。不仲が解決できない時、最後の解決手段は離婚だ」と述べた。

（画像＝イ・ジフン弁護士のYouTubeチャンネル）

また芸能人の結婚について、「芸能人は結婚も慎重にできないうえ、離婚も一般人より迅速にできない」とし、「イメージが非常に重要なので、ただひたすら耐えて暮らすケースが多い」と説明。さらに、「一般人がどん底まで行って離婚するなら、芸能人はそのどん底を突き抜けるほど苦しんでも、それでも離婚しない」と付け加えた。

周囲の反対を押し切って結婚したケースについても言及し、「“幸せに暮らしている姿を見せなければ”という思いから、誰にも相談できなくなる。結婚生活に問題があっても打ち明けられず、結果的に状況をさらに悪化させてしまう」と指摘した。

さらに、「もしシンジさんが自分の妹なら、絶対に結婚させない。ただ反対するだけでなく、結婚そのものを止めると思う」とまで語り、「夫婦財産契約も結んでおけばよかったのに」と残念そうな様子を見せた。

女性歌手のシンジは最近、年下の歌手ムンウォンと結婚。2人は2024年にラジオ番組で共演したことをきっかけに恋人関係へ発展し、夫婦となった。だが交際発覚後、ムンウォンの離婚歴や番組での態度などをめぐる様々な騒動が浮上し、結婚には多くの反対の声が上がっていた。

（写真＝シンジInstagram）左からムンウォン、シンジ

◇シンジ プロフィール

1981年11月18日生まれ、本名イ・ジソン。高校生だった1998年12月に、3人組の音楽グループ「コヨーテ」のメンバーとしてデビュー。メインボーカルを務める紅一点。『純情』『出会い』『失恋』『Blue』などのヒット曲を通じて、韓国代表する女性ボーカリストの一人に。2008年7月にはソロデビューも果たした。2025年6月、7歳年下の歌手ムンウォンと結婚すると発表した。

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