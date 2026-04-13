AKB48・山根涼羽、「私物サイン会」にファンが持ってきた驚愕のモノとは？ | RBB TODAY

AKB48の山根涼羽が4月11日にXを更新し、「私物サイン会」にファンが炊飯器を持ってきたことを明かした。

発端となったのは、山根の4月2日のポスト。「すき？」というコメントを付けたこのポストで、山根は自撮り写真とともになぜか炊飯器の写真を公開。そのシュールさが大きな話題に。

なお、山根はその後Xで「まってなにこの炊飯器」と動揺。また、「母が買ってくれた大切な炊飯器で、はじめてひとりでお米を炊いたのですが、どうやったら炊けた合図になるのか母に聞こうとして撮っていた写真を間違えて押してしまったのか載せてしまいました」と説明し、反響を集めていた。

一方、山根は11日に「ファンの方が私物サイン会に炊飯器を持ってきてくださりました」と明かしつつ、サイン中の自身の動画を公開。

自身の炊飯器と同じメーカーの炊飯器をファンが持ってきてくれたと説明し、ナレーションで「14万いいねってすごいんだなと実感しました」と明かしていた。

また、山根は12日にもXで「人生ではじめて2日連続 、 炊飯器にサインを書きました」と報告。「1日1個炊飯器にサインを書いてます」「炊飯器がアイドル人生を変えてくれました」と明かした。

※【動画】山根涼羽、「私物サイン会」で炊飯器にサイン

