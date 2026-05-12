吉田美奈子が大滝詠一トリビュートライブに出演！「夢で逢えたら」誕生50年の節目に | RBB TODAY

6月10日、東京・SGCホール有明で開催される大滝詠一を称えるトリビュートライブ『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』に、吉田美奈子の出演が決定した。
2026年は、大滝詠一が〔大瀧詠一〕名義で作詞・作曲・プロデュースを手掛けた名曲「夢で逢えたら」の誕生からちょうど50年にあたる。この節目の年に、吉田美奈子がステージに立つことが正式にアナウンスされた。
出演者は、大滝詠一（声の出演／アーカイブ歌唱）、伊藤銀次、稲垣潤一、佐野史郎、杉真理、鈴木茂、トータス松本（ウルフルズ）、野宮真貴、ハンバート ハンバート、藤井フミヤ、吉田美奈子、渡辺満里奈ほか。バンドは井上鑑（音楽監督）らNIAGARA'S CLUB BANDが務める。
また、同日の6月10日には、2025年に開催された「大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念コンサート」の模様を収録したブルーレイ2枚組作品『Eiichi Ohtaki's NIAGARA 50th Odyssey Live & 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』（9000円・税込み）もリリースされる。
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￥6,955
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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