吉田美奈子が大滝詠一トリビュートライブに出演！「夢で逢えたら」誕生50年の節目に | RBB TODAY

ミニpc ディスプレイ付き【Intel N150搭載】16GB DDR4+512GB SSD キーボード付き NVMe拡張対応 mini pc 4K×2画面出力・HDMI/DP/Type-C・Win11 Pro ミニパソコン 自動調整冷却ファン WIFI6/BT5.2 高速LANポート付き 小型pc USB3.0×2 36WPD充電 超小型 高性能 デスクトップpc 企業用/業務用/在宅用に最適

￥67,065