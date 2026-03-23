AKB48・成田香姫奈＆奥本カイリ、仲良しコンビならではの空気感！“相思相愛”グラビア披露 | RBB TODAY

31日発売の『グラビアザテレビジョン vol.83』（KADOKAWA）に、AKB48の18期生・成田香姫奈と19期生・奥本カイリが登場する。

同作では、vol.80よりAKB48の20周年記念スペシャル企画「10年後もまた君に会いたい。」を連載中。21年目を迎えたAKB48の次代を担うメンバーをフィーチャーする同企画の第4回に、成田と奥本が選ばれた。

©KADOKAWA／写真：西村康

ファンの間では「こひカイリ」とも呼ばれ、親密さが話題となっている2人。今回のグラビアでは、18期生と19期生という先輩・後輩の関係でありながら、まるで昔からの親友のように寄り添う姿を捉えている。この組み合わせだからこそ引き出せたクール＆ビューティーな姿や自然体な表情など、2人の魅力がしっかりと収められた。

インタビューには、お互いの印象や活動を通じて深まった絆、今後のAKB48を支えていく決意など、今の2人だからこそ語れる等身大のメッセージを収録。読めば、2人の関係性をさらに魅力的に感じられる内容だ。

©KADOKAWA／写真：西村康

Amazon.co.jpでは、限定絵柄の大判ブロマイド特典付きアイテムも展開。価格は1,760円（税込）。A4正寸判、本文132ページで、KADOKAWAより発売・発行される。