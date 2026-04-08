篠田麻里子、娘の小学校入学ショット公開「あっという間」に共感の声 | RBB TODAY

AKB48の元メンバーでタレントの篠田麻里子が７日、自身のインスタグラムを更新。娘の小学校入学を報告し、記念ショットを公開した。先日、再婚を発表したばかりで、前夫との間にもうけた娘の節目の報告としても注目が集まっている。
投稿では、桜の木の下で、上下白の華やかなセットアップに身を包んだ篠田麻里子と娘が手をつないだり抱き合ったりする、入学を祝う微笑ましいショットを披露。
「今日から小学生 あっという間だなぁ…」とつづり、成長の早さにしみじみとした思いをにじませた。さらに「たくさん笑って、たくさん学んで、新しい生活が毎日楽しい時間になりますように」とエールも送り、母としての温かい願いが伝わる内容となっている。
節目の報告に、コメント欄には「早いなぁ小学生かぁ入学おめでとう」「子供の成長って涙出るよね。。」「色々大変だと思うけどがんばってね」といった声が寄せられ、祝福と共感が広がっている。
※篠田麻里子、娘の小学校入学ショット公開（篠田麻里子の公式Instagramより）
篠田麻里子、再婚を報告「共に穏やかに歩んでいけたら」2024年9月には交際公表 | RBB TODAY
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離婚騒動、所属事務所の破産…波瀾万丈な人生を歩む篠田麻里子の「今」に密着 | RBB TODAY
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