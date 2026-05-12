井上尚弥戦ラウンドガールで話題！和田海佑がグラビアで圧巻の美ボディ披露！ | RBB TODAY

「グラビア界の次世代ヒロイン」との呼び声が高い和田海佑が、5月12日発売の『FLASH』（光文社）に登場した。
5月2日に行われたボクシングの井上尚弥vs中谷潤人の対戦でラウンドガールを務めたことでも注目を集めた和田。今回のグラビアは9ページにわたる大ボリュームで、チェック柄のランジェリー姿など、圧倒的なプロポーションを披露している。
和田は2020年にNMB48の7期生として加入。アイドルとして活動を続けた後、2025年11月にグループを卒業し、2026年2月にプラチナムプロダクションへ移籍。グラビア界の次世代ヒロインとして活躍を見せる中、今後の目標については「佐久間宣行のNOBROCK TVに出演して、同じ事務所の森脇梨々夏と共演すること」と語っており、バラエティ方面への意欲も見せている。
現在は1st写真集『確信犯』（ワニブックス）が発売中のほか、FLASHデジタル写真集『さくら色の日々』が「kokode digital（ココデジ）」および各電子書店でも発売中だ。
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