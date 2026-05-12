元乃木坂46・相楽伊織、白ランジェリー姿の眼鏡美女に！デジタル写真集「毎度お邪魔します」発売 | RBB TODAY

乃木坂46の元メンバーの相楽伊織のデジタル写真集「毎度お邪魔します」が10日に発売され、「週プレ グラジャパ！」公式Xが告知を行った。

「週プレ グラジャパ！」公式Xは11日に、「新刊を更新！」「相楽伊織 毎度お邪魔します」と紹介し、カットを公開。

写真に映っているのは、白のレースブラジャー姿で窓辺に佇む相楽の姿。細いフレームの眼鏡をかけ、片手で眼鏡の位置を直すような仕草を見せる知的な雰囲気の中に、レース素材の繊細なランジェリーから覗くバストと、華奢な肩のラインがフェミニンな色気を醸し出している。

また別カットでは、ダークグリーンのブラジャー姿で室内のくつろいだ空間に座る姿も映っている。和室風の温かな照明の中、スレンダーながら女性らしい曲線を持つボディラインを披露した。

同デジタル写真集は「ゆる～い服を脱ぎ捨てて、布団でごろごろ」というコンセプトで、いつものきれい系イメージとは異なる超リラックスモードの相楽を約100ページの大ボリュームで収録している。

※【画像】「週プレ グラジャパ！」が相楽伊織のデジタル写真集「毎度お邪魔します」を告知

