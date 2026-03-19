 櫻坂46・的野美青、可憐なパジャマ姿からクールなパンツスタイルまで！表紙＆巻頭グラビアに登場 | RBB TODAY
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櫻坂46・的野美青、可憐なパジャマ姿からクールなパンツスタイルまで！表紙＆巻頭グラビアに登場

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『週刊少年チャンピオン』16号Ⓒ秋田書店 ⒸSeed & Flower合同会社 Ⓒ高橋慶佑
  • 『週刊少年チャンピオン』16号Ⓒ秋田書店 ⒸSeed & Flower合同会社 Ⓒ高橋慶佑
  • 表紙『週刊少年チャンピオン』16号Ⓒ秋田書店 ⒸSeed & Flower合同会社 Ⓒ高橋慶佑
  • 『週刊少年チャンピオン』16号Ⓒ秋田書店 ⒸSeed & Flower合同会社 Ⓒ高橋慶佑
  • 『週刊少年チャンピオン』16号Ⓒ秋田書店 ⒸSeed & Flower合同会社 Ⓒ高橋慶佑

　19日発売の『週刊少年チャンピオン』16号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアを、櫻坂46の的野美青が飾っている。

表紙『週刊少年チャンピオン』16号Ⓒ秋田書店 ⒸSeed & Flower合同会社 Ⓒ高橋慶佑

同誌へ3度目の登場となる的野は、最新シングル「The growing up train」でもフロントを務めるなど、グループ屈指の人気メンバーだ。誌面では多彩な表情と衣装で、その魅力を披露している。

『週刊少年チャンピオン』16号Ⓒ秋田書店 ⒸSeed & Flower合同会社 Ⓒ高橋慶佑

　グラビアでは、パンツスタイルでクールな横顔を覗かせるシーンから、パジャマ姿でまどろむシーン、ゆったりニットに丸メガネをかけてキュートに微笑むシーン、ブルーのワンピース姿を身にまとった大人っぽいシーンまでを収録。凛とした佇まいと、ふわりと柔らかな笑顔のギャップが見どころだ。今回は初めてロングヘアで登場する点も注目ポイントとなっている。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。 　

『週刊少年チャンピオン』16号Ⓒ秋田書店 ⒸSeed & Flower合同会社 Ⓒ高橋慶佑

　的野は「三期生オーディションでメディア賞に選んでいただいて以来、今回もご一緒させていただけて嬉しいです！ ニットの衣装が個人的にお気に入りでした。ベッドで枕投げをしたシーンも楽しかったです！（笑）今回初めてロングヘアで登場させていただきました！たくさん楽しんでいただけたら嬉しいです！」とコメントを寄せている。


櫻坂46・的野美青、洋館で魅せる凛とした表情に釘付け！『B.L.T.8月号』の表紙を飾る | RBB TODAY
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櫻坂46的野美青が初表紙と巻頭に登場、センターでの決意や自然な笑顔が映えるインタビューも掲載。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/20/232023.html続きを読む »

櫻坂46・的野美青、夏グラビアで“爽やか的野”全開！ | RBB TODAY
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31日に発売されたグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.5（秋田書店）に、櫻坂46の的野美青が登場。“夏”全開の衣装を纏い、裏表紙＆巻末特集を飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/31/222079.html?from=image-page-title続きを読む »

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