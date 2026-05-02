中村雅俊の妻・淳子さんが急病により死去「あまりに突然の出来事」 | RBB TODAY

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中村雅俊の妻・淳子さんが急病により死去「あまりに突然の出来事」

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中村雅俊【撮影：浜瀬将樹】
  • 中村雅俊【撮影：浜瀬将樹】

　俳優の中村雅俊の妻で元女優の五十嵐淳子さんが急病により死去したことが2日、中村の所属事務所・ノースプロダクションの公式ホームページ上で報告された。

　五十嵐淳子さんは1970年に「五十嵐じゅん」名義で芸能デビュー。1975年に映画「阿寒に果つ」で主演を務め、その後本名に改名した。

　中村とは1977年に結婚し、2004年には銀婚式に相応しい夫婦として、「JAL銀婚旅行ベストカップル2004」に選ばれていた。

　ノースプロダクションは公式ホームページ上で、「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました」と報告。「ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」とつづった。

　お通夜、告別式については近親者のみで執り行ったとのこと。「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります」とし、「今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。

　また、中村雅俊もコメントを寄せ、「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません」と胸のうちをつづった。

　最後には、「これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」とコメントした。

※中村雅俊の妻・淳子さんが死去


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