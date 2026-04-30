日向坂46・宮地すみれ、裏表紙＆巻末特集に登場！プールでのラフなカットは「珍しい私」 | RBB TODAY

30日に週刊少年チャンピオン編集部が贈るグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』(秋田書店)VOL.12が発売。今号は「日向坂46特集号」となっており、裏表紙＆巻末特集には、日向坂46表題曲において選抜常連の人気メンバー・宮地すみれが登場する。

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誌面には、宮地のロンググラビアに加えてロングインタビューも掲載。宮地がダイナーで食事する姿や、プールの前で元気な笑顔を浮かべるグラビアカットなどが収録されているほか、インタビューでは、20歳になりアイドルとしても人間としても成長を遂げた宮地の現在地や、五期生の加入によって芽生えた「自覚」と「責任感」について思いを語っている。

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宮地は、この度の掲載について「（2度目の出演）ありがとうございます！ダイナーのシーンが一番最初の撮影だったんですが、自然体でリラックスして臨ませていただきました！ プール付きのお庭のシーンは晴れていて気持ちよかったですし、こういうラフなヘアスタイルや服装は、〝おひさま〟の皆さんからすると珍しい私なんじゃないかなって思います」とコメントしている。