第二子妊娠中の西野未姫、臨月ファッションを公開！ | RBB TODAY

元AKB48でタレントの西野未姫（27）が28日、自身のブログを更新。ふっくらとしたお腹が際立つ私服姿を公開した。



お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、現在は第二子を妊娠中の西野。白のふんわりとしたトップスに黒のショートパンツを合わせた私服姿で「だいぶお腹がパンパンになってきました」と近況を報告。

「そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ～」と屋外を散歩する様子を投稿している。

臨月に入りだいぶお腹は大きくなっているが、以前と変わらず手足は細い姿にファンからは「足長くておキレイ」「臨月でもオシャレしたいですよね！」「足細い！？！？！？妊婦さんに見えません」「細い」「スタイル良い」「みきちゃんスリムで羨ましい」などの声が寄せられた。

5月1日には夫・山本と娘の家族3人で撮影したマタニティフォトも公開。白Tシャツ＆デニムのお揃いショットや、ピンク＆ブルーのカラフルコーディネート、全身黒のクールなコーディネートなど、さまざまなバリエーションで撮影を行った。大きくなったお腹にキラキラのシールを貼った写真では、夫山本のぽっちゃりとしたお腹にも同様にシールを貼り、夫婦二人で楽しそうにする姿も。臨月でも楽しめるファッションスタイルを多数紹介している。