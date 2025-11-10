超レア！？工藤静香、ゴクミと抱き合うツーショット公開 | RBB TODAY

10日、歌手の工藤静香が自身のインスタグラムを更新し、女優・後藤久美子とのツーショットを公開した。

工藤は「久しぶりに会えた美人な後藤久子ちゃん！相変わらず本当に美しい」とコメントを添え、後藤と肩を寄せ合い満面の笑みを浮かべたツーショットを複数枚アップ。ウッド調の壁を背景に、白いタートルネック姿の工藤が後藤と楽しそうにハグを交わす様子や、落ち着いた雰囲気の室内で顔を寄せ合う仲睦まじい姿など、2人の変わらぬ美貌とオーラが際立つショットとなっている。

工藤は、後藤が現在、仕事で日本に帰国中であることに触れ、「今の久美子はアクティブでとても健康的で嬉しかった」「話しながら見ているのが楽しくなるくらい美人さん」と、久しぶりの再会を心から喜ぶ思いをつづった。

最後に工藤は「また近いうちに会いたいけれど、スケジュールが難しそうだ。笑」と名残惜しい気持ちをのぞかせつつ、「11月、12月 気合を入れて乗り越えましょう！」とファンへ向けてメッセージを送った。

この投稿を見たファンからは、「お二人とも美人さん綺麗 凄く仲良しが伝わって来ます」「うぉー!ゴクミ 本当に美人過ぎて声出たわ めっちゃ貴重なツーショット 二人とも美人さん 類友ですね」「しーちゃんがこれまた幸せな笑みで 嬉しい」「元気をいただきました‼︎今日も頑張ろ‼︎」など、2人の変わらぬ美貌を称賛する声が寄せられている。

※工藤静香と後藤久美子が投稿した2ショット（工藤静香の公式インスタグラムより）