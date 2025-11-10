 超レア！？工藤静香、ゴクミと抱き合うツーショット公開 | RBB TODAY
超レア！？工藤静香、ゴクミと抱き合うツーショット公開

（左から）工藤静香【撮影：小宮山あきの】、後藤久美子【撮影：こじへい】
　10日、歌手の工藤静香が自身のインスタグラムを更新し、女優・後藤久美子とのツーショットを公開した。

　工藤は「久しぶりに会えた美人な後藤久子ちゃん！相変わらず本当に美しい」とコメントを添え、後藤と肩を寄せ合い満面の笑みを浮かべたツーショットを複数枚アップ。ウッド調の壁を背景に、白いタートルネック姿の工藤が後藤と楽しそうにハグを交わす様子や、落ち着いた雰囲気の室内で顔を寄せ合う仲睦まじい姿など、2人の変わらぬ美貌とオーラが際立つショットとなっている。

　工藤は、後藤が現在、仕事で日本に帰国中であることに触れ、「今の久美子はアクティブでとても健康的で嬉しかった」「話しながら見ているのが楽しくなるくらい美人さん」と、久しぶりの再会を心から喜ぶ思いをつづった。

　最後に工藤は「また近いうちに会いたいけれど、スケジュールが難しそうだ。笑」と名残惜しい気持ちをのぞかせつつ、「11月、12月 気合を入れて乗り越えましょう！」とファンへ向けてメッセージを送った。

　この投稿を見たファンからは、「お二人とも美人さん綺麗 凄く仲良しが伝わって来ます」「うぉー!ゴクミ 本当に美人過ぎて声出たわ めっちゃ貴重なツーショット 二人とも美人さん 類友ですね」「しーちゃんがこれまた幸せな笑みで 嬉しい」「元気をいただきました‼︎今日も頑張ろ‼︎」など、2人の変わらぬ美貌を称賛する声が寄せられている。

※工藤静香と後藤久美子が投稿した2ショット（工藤静香の公式インスタグラムより）


工藤静香、色気がスゴすぎてロングヘア禁止！？伝説の真相を語る | RBB TODAY
画像
　工藤静香が、22日放送の『テレ東音楽祭 2022夏』（テレビ東京系）に生出演。デビュー当時に噂されていた“伝説”に答えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/23/199601.html?from=image-page-title続きを読む »

後藤久美子、23年ぶりの女優復帰の経緯を明かす！山田監督から手紙でオファーが | RBB TODAY
画像
後藤久美子が、11日放送の『サワコの朝』（TBS系）に出演。23年ぶりの女優復帰について語る一幕があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/11/176084.html?from=image-page-title続きを読む »

《平木昌宏》

