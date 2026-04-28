上田晋也、ハーバードのイベントに衝撃！「一糸まとわず全員全裸で…」 | RBB TODAY

27日放送の「しゃべくり007」にアメリカの名門ハーバード大学卒業のバイオリニスト廣津留すみれが出演し、ハーバード大学の驚愕の風習について語った。その内容に、司会の上田信也も驚きの声をあげた。
廣津留が卒業したハーバード大学は、ビル・ゲイツやオバマ元大統領を排出した、言わずと知れたアメリカの超名門大学だ。そんな名門大学では、期末テストの前日に学校の中心部に人が集まる。集まった学生たちは夜12時になった瞬間、なんと全員全裸で走るというのだ。
12時になった瞬間、一糸まとわず校庭を1周するという驚きの慣習に、司会の上田はもちろん、スタジオ中が驚愕。廣津留自身は校庭に行ってみたものの、勇気がなく見ているだけだったという。全裸で走る理由は、「期末の前の日だから、一回頭を冷やそう」というもの。名門大学の知られざる驚きの実態に、上田は思わず「ハーバードはバカなの？」と突っ込みを入れていた。
「テストの点数が下がっても褒められた」松丸亮吾、東大に合格した教育方針振り返る | RBB TODAY
松丸亮吾を育てた両親の教育方針は、子どもを否定せず褒めることを重視したもの。母は「励ます・引き出す・奮発させる・へこたれない・褒める」という五か条を実践。ご褒美としてゲームを活用し、勉強時間を確保させることで、松丸が勉強を好きになるきっかけとなった。
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