【PrimeVideo】「正式な交際経験がない」26歳トリリンガルモデル・平松里菜が初めて本気の愛に向き合う！…『バチェロレッテ・ジャパン』 | RBB TODAY

Amazon PrimeVideo5月の作品の配信がはじまっている。ここでは5月2日までに配信となった作品を紹介する。
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映画（日本）
『宝島』
第160回直木賞など名だたる文学賞を受賞した真藤順丈氏の同名小説を大友啓史監督が映画化し、第49回日本アカデミー賞にて作品賞、主演男優賞を含む8部門で優秀賞を獲得した『宝島』を5月1日（金）から独占配信。1952年、米軍統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から物資を奪い困窮する住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちの成長と葛藤を描く感動大作だ。妻夫木聡氏が主演を務め、広瀬すず氏、窪田正孝氏、永山瑛太氏ら豪華キャストが共演。
※沖縄ことば対応の字幕を利用できる。
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バラエティー（日本）
『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から「真実の愛」を求めて運命のパートナーを選ぶ恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4を5月1日（金）から独占配信。4代目バチェロレッテには、シリーズ最年少の26歳で、トリリンガルモデルの平松里菜就任。「正式な交際経験がない」と語る彼女が、人生で初めて本気の愛に向き合う、最も情熱的なラブストーリーが微笑みの国・タイで繰り広げられる。
作品ページ：https://amzn.to/4d8zqj0
映画（日本）
2026年5月1日（金）
・『海街diary』https://amzn.to/429zUAc
・『海よりもまだ深く』https://amzn.to/4tHB6H7
・『三度目の殺人』https://amzn.to/48DawX9
・『そして父になる』https://amzn.to/3Phg5UH
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・『万引き家族』https://amzn.to/4tHBfKF
映画（海外）
2026年5月1日（金）
・『特捜部Q 吊された少女』https://amzn.to/4n4W6F2
・『ファイナル・デスティネーション』https://amzn.to/4teBjjY
・『ファイナル・デッドコースター』https://amzn.to/4eROXGc
・『ファイナル・デッドサーキット』https://amzn.to/4uIYQLh
・『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』https://amzn.to/4utLBxP
映画（韓国）
2026年5月1日（金）
・『対外秘』https://amzn.to/49pWEQi
・『ベイビー・ブローカー』https://amzn.to/4tNWbQk
テレビドラマ（日本）
2026年5月1日（金）
・『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』https://amzn.to/4wcIqMH
・『アポロの歌』https://amzn.to/4w6QC0H
・『家売るオンナ』https://amzn.to/3QFFUhH
・『家売るオンナの逆襲』https://amzn.to/4vZOsQt
・『過保護な若旦那様の甘やかし婚』https://amzn.to/3P1IQo9
・『高良くんと天城くん』https://amzn.to/4d1TUKb
・『4月の東京は…』https://amzn.to/4n5uL5F
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・『ふったらどしゃぶり』https://amzn.to/3OHah6N
・『凛子さんはシてみたい』https://amzn.to/4ejHlw1
テレビドラマ（海外）
2026年5月1日（金）
・『愛の香り～I Feel You Linger In The Air～』（タイ）https://amzn.to/42emvH4
・『Only Friends』（タイ）https://amzn.to/3QNbUAm
・『カムバックマドンナ～私は伝説だ』（韓国）https://amzn.to/4uodFCr
テレビアニメ（日本）
2026年5月1日（金）
・『MFゴースト 3rd Season BATTLE DIGEST』＊3日先行https://amzn.to/4uqds1P
・『魔法科高校の劣等生』https://amzn.to/4wakNnW
・『魔法科高校の劣等生 追憶編』https://amzn.to/4cZ5rJX
バラエティー（海外）
2026年5月1日（金）
・『ブリッピーのシンガポール・アドベンチャー』https://amzn.to/42unROd