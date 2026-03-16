日向坂46・竹内希来里がインスタグラムアカウント開設「さっそく…」 | RBB TODAY

日向坂46の竹内希来里が3月15日、インスタグラムアカウントを開設した。

日向坂46は15日に公式Xで、「先ほど、竹内希来里がInstagramアカウントを開設いたしました」「ぜひチェックしてください」と発表。

竹内も最初のポストで、「Instagram始めました！」と報告していた。

ポストにはパフェと紅茶とともに撮影した自身の写真を3枚投稿。両手で「2」と「0」を作っているショットや、パフェにハートを送っているショットなどを公開し、「さっそく、プリンパフェを食べてうまりんちょした時の写真」とつづっていた。

竹内のインスタグラムアカウント開設にSNSからは、「待ってました」「インスタ開設おめでとう」「嬉しすぎます！」という声が集まっていた。

※【写真】日向坂46・竹内希来里がインスタグラムアカウント開設

