日向坂46・竹内希来里がインスタグラムアカウント開設「さっそく…」 | RBB TODAY

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日向坂46・竹内希来里がインスタグラムアカウント開設「さっそく…」

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竹内希来里【写真：竹内みちまろ】
  • 竹内希来里【写真：竹内みちまろ】

　日向坂46の竹内希来里が3月15日、インスタグラムアカウントを開設した。

　日向坂46は15日に公式Xで、「先ほど、竹内希来里がInstagramアカウントを開設いたしました」「ぜひチェックしてください」と発表。

　竹内も最初のポストで、「Instagram始めました！」と報告していた。

　ポストにはパフェと紅茶とともに撮影した自身の写真を3枚投稿。両手で「2」と「0」を作っているショットや、パフェにハートを送っているショットなどを公開し、「さっそく、プリンパフェを食べてうまりんちょした時の写真」とつづっていた。

　竹内のインスタグラムアカウント開設にSNSからは、「待ってました」「インスタ開設おめでとう」「嬉しすぎます！」という声が集まっていた。

※【写真】日向坂46・竹内希来里がインスタグラムアカウント開設


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