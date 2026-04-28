日向坂46・正源司陽子、金村美玖とネモフィラ畑デート！金村撮影の写真に感動 | RBB TODAY

日向坂46の正源司陽子が26日、グループの先輩である金村美玖とネモフィラ畑デートにいったことをブログで報告した。金村はカメラ好きとして知られており、自身の写真展を開催するほどの腕前。そんな金村を正源司から誘うことでデートが実現した。

正源司にとっても先輩を自分から誘うのははじめての経験だったようで「すごく、どきどきした」とコメント。ネモフィラ畑では金村に写真の撮り方を教えてもらいつつ、お互いの写真を撮影しあうなど楽しい時間を過ごした模様。「ずっと忘れられない素敵な思い出になりました」と綴っている。

ブログには、金村が撮影した正源司の味のある写真が複数アップされている。春らしい花畑をバックにはにかむような笑顔を浮かべた正源司など、仲の良い先輩だからこそ撮れた姿を見ることができる。

※正源司陽子のブログ