日本限定色 Isai Blue 登場｜Pixel 10a を実機レビュー【79,900円～】 | RBB TODAY

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日本限定色 Isai Blue 登場｜Pixel 10a を実機レビュー【79,900円～】

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日本限定色 Isai Blue 登場｜Pixel 10a を実機レビュー【79,900円～】
  • 日本限定色 Isai Blue 登場｜Pixel 10a を実機レビュー【79,900円～】

新色「Isai Blue」が登場した Google Pixel 10a を実機レビューしました。Pixel 10 / 10 Pro との価格・性能・AI機能の違い、そして「結局どれを買うべきか」を、率直にまとめています。

▼この動画でわかること
・Pixel 10a の外観とIsai Blueの実物の見え方
・Pixel 10a / 10 / 10 Pro のスペック比較
・Gemini Live など AI 機能は実用的か
・79,900円～の Pixel 10a は本当に「買い」なのか



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