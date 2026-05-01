日本限定色 Isai Blue 登場｜Pixel 10a を実機レビュー【79,900円～】 | RBB TODAY

新色「Isai Blue」が登場した Google Pixel 10a を実機レビューしました。Pixel 10 / 10 Pro との価格・性能・AI機能の違い、そして「結局どれを買うべきか」を、率直にまとめています。
▼この動画でわかること
・Pixel 10a の外観とIsai Blueの実物の見え方
・Pixel 10a / 10 / 10 Pro のスペック比較
・Gemini Live など AI 機能は実用的か
・79,900円～の Pixel 10a は本当に「買い」なのか
【動画】iPhone Airは「史上最高の普段使い機」か？買ってはいけない人とベストバイな人 | RBB TODAY
iPhone Airは軽さや薄さが魅力だが発熱や耐久性に不安も。用途や予算に応じた選択の参考になる内容。
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Google Pixel 10徹底レビュー！ AI機能の進化がもたらす驚きの体験とは？ | RBB TODAY
・今回は、ついに登場した最新スマホ「Google Pixel 10」から10及び10 Proを徹底レビューします。単なるスペックの向上にとどまらない、カメラ機能やAI機能の進化がもたらす驚きの体験に焦点を当てて解説しています。特に注目すべきは、下記の3つのAI機能です。
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