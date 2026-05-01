日本限定色 Isai Blue 登場｜Pixel 10a を実機レビュー【79,900円～】 | RBB TODAY

新色「Isai Blue」が登場した Google Pixel 10a を実機レビューしました。Pixel 10 / 10 Pro との価格・性能・AI機能の違い、そして「結局どれを買うべきか」を、率直にまとめています。

▼この動画でわかること

・Pixel 10a の外観とIsai Blueの実物の見え方

・Pixel 10a / 10 / 10 Pro のスペック比較

・Gemini Live など AI 機能は実用的か

・79,900円～の Pixel 10a は本当に「買い」なのか