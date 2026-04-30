「ますます女性に磨き掛かって…」東京カレンダー7月号に西野七瀬登場で大反響！ | RBB TODAY

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「ますます女性に磨き掛かって…」東京カレンダー7月号に西野七瀬登場で大反響！

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西野七瀬【写真：竹内みちまろ】
  • 西野七瀬【写真：竹内みちまろ】

　東京カレンダーが28日に公式Xを更新。7月号の表紙に乃木坂46の元メンバーで女優の西野七瀬が登場することを発表した。

　西野が東京カレンダーに登場するのは今回で5回目。公式Xは「彼女からいただいたキーワード『フレンチ』と『栗』から東カレがおもてなしをご提案しました」と企画について説明した。

　29日のポストでは撮影時のオフショット動画も公開し、「西野七瀬さん、お茶目な表情も」「撮影中にお茶目な表情も見せてくれた西野さん」「編集部からの『手土産』と一緒に、かわいらしいポージングで現場を和ませてくれました」と紹介した。動画では、手土産の紙袋が入った西野がカメラに向かって手を振ったり、レストランでワイングラスを手にする姿も。

　ポストには、「ますます大人の女性に磨き掛かって美しい」「綺麗ですなぁちゃん」「可愛すぎる…！」という声が集まっている。

※【動画】西野七瀬が「東京カレンダー」7月号に登場


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元乃木坂46・西野七瀬、3年ぶりのカレンダーを本日発売！初の“どいやさん”グッズも同時発売 | RBB TODAY
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西野七瀬の3年ぶりカレンダーと初のオリジナルグッズが販売開始、テーマは「どいやさん」との日常で、予約限定販売。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/08/237823.html続きを読む »

《福田マリ》

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