映画『バイオハザード』新作が今秋に公開決定！特報映像が公開 | RBB TODAY

映画『バイオハザード』（ソニー・ピクチャーズ配給）の完全新作が、2026年秋に公開されることが決定した。あわせて特報映像が全世界一斉公開となった。

メガホンを取るのは、『バーバリアン』（22）や、全世界興行収入2億ドルを突破したメガヒット作『WEAPONS／ウェポンズ』（25）を手掛けた現代ホラー界の鬼才と名高いザック・クレッガー。

『バイオハザード』

公開された特報映像は、雪深い平原に建つ民家を舞台に、トラブルのため電話を借りた男が「二度と話せないかもしれない」という緊迫のメッセージを恋人に残す場面から始まり、その先に降りかかる地獄の様相が垣間見える内容となっている。

クレッガー監督はゲーム「バイオハザード」シリーズの熱狂的なファンであることを公言しており、2025年には「バイオハザード4」を100回クリアしたことをメディアに明かしたほか、今年2月発売のゲーム最新作「バイオハザード レクイエム」もすでに周回プレイに入っていることをジャーナリストに語るなど、その熱量は筋金入りだ。

ゲームと映画の関係性について監督は「本作はゲームへのラブレターであり、その世界観、ルールや設定を踏襲した全く新しいストーリー」であると語り、「『バイオハザード2』や『3』と世界観を共有しながらも、トーンは『4』に近い」と明かしている。

『バイオハザード』

『バイオハザード』

さらに「しっかりと恐怖に踏み込んだ物語を書きたかった。ゲームのファンには間違いなく喜んでもらえるはず」と自信を見せる。演出面では、これまで自身の作品でトレードマーク的に取り入れてきたタイムジャンプを封印。ある地点から目的地へ移動する主人公をストレートに描き、その過程で悪夢が連鎖的に襲いかかる構成となっている。

物語の主人公は、医療品の配送を請け負った男ブライアン（オースティン・エイブラムス）。己の命運をかけた一夜に地獄のような事態に見舞われ、壮絶なサバイバルを余儀なくされる。