藤田ニコルが第一子を出産！「生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在に出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」 | RBB TODAY

1日、藤田ニコルが第一子を出産したことを自身のInstagram（インスタグラム）で報告した。

藤田は2023年に俳優の稲葉友と結婚。2025年12月に妊娠したことを自身のインスタグラムで発表している。4月25日には愛犬と共に大きくなったお腹がわかるマタニティフォトも公開していた。第一子の性別は女の子であると、2月に明かしている。

藤田は夫の稲葉と連盟で「初めてのことばかりで慣れない日々ではごさいますが、今後とも温かく見守っていただけると幸いです。」とコメントしている。最後に「また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます。」と感謝の言葉で結んだ。



