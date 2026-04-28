日向坂46・上村ひなの、＝LOVE横浜スタジアムライブ鑑賞明かす「最高でした…！」 | RBB TODAY

日向坂46の上村ひなのが4月27日にインスタグラムを更新。アイドルグループ・＝LOVEが4月18日と19日に横浜スタジアムで行った「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のファイナルライブを鑑賞したことを報告した。
上村は2023年7月～8月に放送された主演ドラマ「DIY!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」（TBS系）で＝LOVEの野口衣織と共演している。
インスタグラムで上村は、数人分のペンライトを映した写真を公開。公演を鑑賞したことを明かしつつ、野口について、「毎秒とてもとても可愛くてかっこよくて」と絶賛した。
また、「とにかく皆さんがキラキラ輝いていて最高でした…！」と感想を明かし、「ありがとうございました！」とお礼をつづった。
ポストで上村はドラマ共演者とともに撮影した集合写真も披露。「DIY部のみんなと出逢ってから実はもう約3年が経とうとしています！びっくり！ドラマが終わっても沢山お会いできていて嬉しいです」と明かし、「会う度に元気をいただいてるの～！」とコメントした。
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