 工藤静香、長女Cocomiの誕生日に子育てのポリシーを語る「あなたの為と思うのをやめました」夫・木村拓哉のストーリーにはCocomiの赤ちゃんの時の写真も！ | RBB TODAY
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工藤静香、長女Cocomiの誕生日に子育てのポリシーを語る「あなたの為と思うのをやめました」夫・木村拓哉のストーリーにはCocomiの赤ちゃんの時の写真も！

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工藤静香【撮影：小宮山あきの】
  • 工藤静香【撮影：小宮山あきの】

　5月1日、工藤静香が長女でフルート奏者のCocomiの誕生日を祝うメッセージをインスタグラムにアップした。

　工藤はスズランなど咲き誇る花の写真と共に、「5月生まれの皆さま、お誕生日おめでとうございます。そして今日5月1日は、長女が生まれた日です」と娘の誕生日を報告。文章中で「あなたのためよ」というフレーズに対し、「「あなたのために」と思っていることは、きっと、喜ばせたい、笑顔が見たい、悲しい思いをさせたくない。。。そんな想いの積み重ねで、「自分のため」でもあるのかもしれませんね。」と自らの考え方が変わったことを明かした。

　また、インスタグラムのストーリーではCocomiの赤ちゃん時代の写真をアップ。夫の木村拓哉のインスタグラムでは、ストーリーに同じころのCocomiが木村に抱っこされている写真をアップ。夫婦ともに愛娘の誕生日を祝った。


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Cocomi、ミニスカ×タートルで際立つ美脚と曲線美！何気ない風景が“映画のワンシーン”のよう | RBB TODAY
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