戸田恵梨香主演ネットフリックス「地獄に堕ちるわよ」が話題！娘である細木かおり「ふとしたしぐさまで再現されている」 | RBB TODAY

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戸田恵梨香主演ネットフリックス「地獄に堕ちるわよ」が話題！娘である細木かおり「ふとしたしぐさまで再現されている」

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戸田恵梨香【撮影：小宮山あきの】
  • 戸田恵梨香【撮影：小宮山あきの】

　4月27日から配信が開始した、俳優・戸田恵梨香が主演しているNetflix（ネットフリックス）オリジナルドラマ『地獄に堕ちるわよ』が、多くの著名人の注目を集め、話題となっている。

　『地獄に堕ちるわよ』は、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」の強烈ワードで一世を風靡(風靡)した占い師である細木数子の半生を描いたドラマ。戸田恵梨香が主演を務め、伊藤沙莉、三浦透子、杉本哲太など豪華な顔ぶれが出演している。霊感商法や裏社会とのつながりをささやかれつつも、テレビや出版界を席巻した細木の半生をドラマ化した。

　配信前から注目を集めており、予告編が解禁された後は細木数子を演じるには戸田が「細すぎるのではないか」という意見もあった。しかし、細木の娘で占い師の細木かおりはXで「テレビでは映っていなかったような「ふとしたしぐさ」まで再現されていて、むしろ「なんでその癖知ってるの？」って驚いた場面も」と、戸田の演技を絶賛している。また、田村淳も「細木さんが細いとか言われてるけど気にならなくなるくらい戸田さんの演技がすごい」とXで言及した。

　ドラマには細木の家族も協力しており、実際に生前の細木が着用していたジャケットや愛用のバーキンなどが貸し出され、ドラマ内で使用されている。ドラマ内で確認してみて欲しい。


戸田恵梨香、“細木数子さん”役で主演に！Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』26年配信開始 | RBB TODAY
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Netflixの10周年記念で戸田恵梨香主演の「地獄に堕ちる」を始め、細木数子や役所広司の作品など2026年に配信予定を発表。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/12/236511.html続きを読む »

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