イモトアヤコが工藤静香の誕生日を祝福「楽しく美味しく優しい時間」 | RBB TODAY

お笑いタレントのイモトアヤコが4月19日にインスタグラムを更新し、歌手の工藤静香の誕生日を祝福したことを報告した。
イモトはインスタグラムで「静香さん happybirthday お誕生日おめでとうございます」とつづり、工藤と撮影したツーショットを公開。真ん中には火のついたろうそくが立てられたケーキも用意されていた。
また、ポストでは2人で散歩している動画も公開されており、イモトは「あー楽しく美味しく優しい時間だったなぁ」「お天気最高でお散歩タイム」と振り返った。
同日、工藤もインスタグラムを更新し、「忙しいのに～絢ちゃんがお祝いをしてくれました～」とイモトから誕生日を祝福してもらったことを報告。
一方、「時間があっという間に過ぎてしまい、慌てて解散した私達」と明かし、「しかし私も絢ちゃんも良く食べる。笑」と楽しい時間になったことをつづった。
ポストには、「めっちゃいい笑顔」「お二人ほんとに楽しそう」「仲良し」という声が集まっている。
※【画像】イモトアヤコが工藤静香の誕生日を祝福
※【画像】工藤静香がイモトアヤコに感謝
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