声優・池田昌子さん、死去......アニメ『銀河鉄道999』メーテル役 | RBB TODAY

13日、東京俳優生活協同組合（俳協）の公式サイトが更新され、アニメ『銀河鉄道999』のメーテル役などで知られる声優で女優の池田昌子さんが、3月3日午後0時27分、脳出血のため亡くなっていたことがわかった。87歳だった。

同事務所は「当組合所属俳優 池田 昌子 儀 令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87」と報告。葬儀については「親族の意向により、近親者のみにて相済ませました」としている。

さらに、「長年にわたり、池田昌子へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」と感謝をつづった。なお、親族への取材や弔問は遠慮するよう求めている。

池田さんは1939年1月1日生まれ、東京都出身。アニメ『銀河鉄道999』にて、メーテル役をはじめ、『エースをねらえ！』の竜崎麗香（お蝶夫人）役などを担当。そのほか、『宇宙兄弟』のシャロン役や、映画『ローマの休日』などでのオードリー・ヘプバーンの吹き替えなど、長年にわたり数々の名作に出演。気品ある声を届け、世代を超えて親しまれた。

※池田昌子さんが脳出血のため亡くなったと所属事務所が発表（俳協公式ホームページより）