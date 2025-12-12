元AKB48・西野未姫、夫・山本圭壱＆娘と“お揃いパジャマ”の家族ショット公開！ | RBB TODAY

元AKB48でタレントの西野未姫が11日、アメーバオフィシャルブログを更新。夫でお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱、1歳の愛娘・にこりちゃんと“お揃いパジャマ”を着用した家族ショットを公開した。

西野は「2025/12/11」と題した投稿で、「お揃いパジャマ」と切り出し、「娘が80センチ着れるようになったので本当にお揃いになりました」と報告。クマ柄のネイビーパジャマ姿の山本、アイボリーのクマ柄パジャマに身を包んだ西野とにこりちゃんが並ぶ3ショットを披露した。

西野未姫（写真は西野未姫の公式ブログから）

写真では、3人そろって満面の笑顔を見せるカットのほか、山本がおどけた表情を浮かべる場面、指をくわえたにこりちゃんの愛らしい様子など、家族の和やかな空気が伝わるショットが並ぶ。さらに西野は、「けーがジェラピケが好きなのでお揃いはいつもジェラピケ」と“リンクコーデ”のこだわりも明かしていた。

コメント欄には、「とてもほのぼのしくてご家族ショットいい」「微笑ましい」「柄がとてもお似合いで可愛い」「やまもとさんは本当に幸せ者だぁ～」「末永くお幸せに！」「本当に幸せそう！」「可愛すぎます」「ジェラピケのモデルできる！！」などの声が寄せられている。

西野は2022年11月に山本と結婚。2024年10月に第1子となる長女を出産した。