京都アニメーション八田英明社長、死去 | RBB TODAY

2日、京都アニメーションの公式Xアカウントが更新され、同社の代表取締役社長である八田英明さんが逝去したことを発表した。
同アカウントでは「株式会社京都アニメーション【お知らせ】」という投稿文とともに、詳細を記した書面を投稿。八田さんが2026年2月16日に逝去したことを報告した。続けて、「1985年の弊社設立から四十余年にわたり『よってたかって作る』を合言葉に、真摯なアニメーション制作を軸とした人を大切にしたエンターテインメント企業を志し、社長の任を果たしてまいりました」と、故人のこれまでの歩みと功績を振り返った。
また、後任として八田真一郎氏が新社長に就任したことを明かし、「社員一同、故人の想いを受け継ぎ、これからも世界中の皆さまに楽しんでいただける作品をよってたかって作ってまいります」と今後の決意をつづっている。
なお、通夜および告別式はすでに家族のみで執り行われており、供花や香典、弔問などは固く辞退するとしている。
この投稿には、「京アニをここまで支えてこられた功績、本当にありがとうございました…。」「京アニは僕の人生の一部です！八田社長のおかげです！」「心よりご冥福をお祈り致します」など、感謝と哀悼のコメントが寄せられている。
YOSHIKI、LUNA SEAのドラマー・真矢さんを追悼「いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね」 | RBB TODAY
YOSHIKIは真矢さんの急逝に深い悲しみを表し、家族のような存在だったことを追悼した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/24/244354.html続きを読む »
ジェシー・ジャクソン氏の訃報に、オバマ前大統領もコメント | RBB TODAY
オバマ元大統領はジェシー・ジャクソン氏の生涯と功績を称え哀悼し、彼の影響の大きさを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/19/244120.html続きを読む »