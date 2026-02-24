YOSHIKI、LUNA SEAのドラマー・真矢さんを追悼「いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね」 | RBB TODAY

24日、ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが自身のXを更新。17日に脳腫瘍で亡くなったLUNA SEAのドラマー・真矢さんへの追悼の意をつづった。

この日、YOSHIKIは真矢さんとのモノクロの2枚の写真を投稿。ステージ上で共に満面の笑みを浮かべる姿や、リラックスした様子で肩を組むオフショットなど、2人の温かな関係性が伝わってくる。

YOSHIKIは、SUGIZOからの連絡で訃報を知ったと明かし、「正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています」と思いを吐露した。

LUNA SEAとの出会いについては、35年以上前にX JAPANのメンバー・HIDEさんがが紹介してくれたエピソードに触れ、「LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました。そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした」と回顧。真矢さんについて「素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かな人柄を、これからも忘れることはありません」とコメント。最後は、「真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで。いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね」と天国へメッセージを送り、「どうか安らかに。Rest in Peace.」と結んだ。

この投稿を見たファンからは、「未だ信じられなくて残念です」「まだまだ真矢さんとLIVEで会いたかった…」「真矢さんの温かくて優しい人柄に救われたことを忘れません…」「真矢さんのご冥福をお祈りいたします」などのコメントが寄せられている。

真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4が発覚し、2025年9月8日には医師から脳腫瘍と診断されたことを、自身の公式サイトやInstagramで公表していた。

※LUNA SEAのドラマー・真矢さんを追悼したYOSHIKIの投稿（YOSHIKIの公式Xより）