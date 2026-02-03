『ばけばけ』“家族”で「成田山節分祭」豆まき　夫と父の暴走に髙石あかりが絶叫 | RBB TODAY

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が2月3日に公式Xを更新。ヒロインを務める女優の髙石あかり、小泉八雲をモデルにした夫を演じる俳優のトミー・バストウ、ヒロインの父親役で俳優の岡部たかしが「成田山節分祭」で豆まき役として参加することを報告した。

『ばけばけ』公式Xアカウントは、「大阪・成田山不動尊で本日行われる『成田山節分祭』に、豆まき役として髙石あかりさんトミー・バストウさん 岡部たかしさんが参加！」と、毎年連続テレビ小説の出演者の参加が恒例となっている成田山不動尊の節分祭りに3人が参加することを報告した。

また、公式アカウントは「豆まき前の様子をお届けします！」と、豆まき前の3人の動画を公開。髙石はオレンジ色、バストウと岡部はそれぞれ灰色の裃を着用していた。

動画の中では髙石が「成田山節分祭、行ってきまーす」と手を振り、3人で「せーの、福は内」と手に持っていた升から取り出した豆をカメラに向かって投げるふりをした――かと思いきや、岡部が実際に豆をカメラに向かって投げ始め、髙石は「あっちょっと！」と止めに入るという展開になった。

さらに岡部が笑いながら「鬼は外」と豆を投げ続けていると、今度はバストウも好き放題豆を投げ始める事態に。髙石は「ええ！？」と若干叫びつつ、暴走したふたりを制止しようとするも止められず。仲の良さそうな様子を見せていた。

このポストにXからは、「あせあせ高石さん最高にかわいい」「めっちゃ微笑ましい」「尊い」といった声が寄せられている。

※【動画】「成田山節分祭」で豆まき役として参加することを報告（「ばけばけ」公式X）



