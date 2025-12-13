海上保安庁ロケ中にリアル通報も！櫻井翔、現場の緊張感に驚き「いつ事件事故が起きてもおかしくない」 | RBB TODAY

12月13日夜9時から、櫻井翔MCの特番『櫻井翔のワンナイトスタディ』（フジテレビ）が放送される。今回、ロケの裏側を語る櫻井のコメントが公開された。

同番組は、櫻井が今最も話題のスポットを丸々一晩で取材し、そこで学んだことや驚いたことをスタジオメンバーにクイズ形式で出題していくバラエティーショーだ。櫻井は「第2弾放送が出来るのはすごくうれしかった。眠い目をこすりながら楽しく取材しました！」と今回のロケの様子を語った。

「ワンナイトスタディ」（C）フジテレビ

今回、櫻井が取材したのは海上保安庁とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（TM & © Universal Studios. All rights reserved.）だ。海上保安庁では、ヘリコプターに乗り深夜の救助訓練にも参加した櫻井。職員が「ためらいもなくほんの数秒で、ロープ1本をつたい救助を求めている人のもとに飛び降りていかれたのに驚いた」と命を守る仕事をする方々の覚悟を感じた様子を見せた。

ヘリの下にいた末澤誠也（Aぇ! group）の持っていたカメラが壊れるという緊急事態にもびっくり。また、深夜のロケ中にも、実際に通報が入っている様子を目にあたりにし、現場の相当な緊張感、過酷さを物語る。

USJでは今回はハロウィンからクリスマスに変わる特別な一夜に密着。人知れず行われるクルーの努力の結晶に心打たれる櫻井だが、クリスマス・ショーのリハーサルの様子は、自らのコンサートにも通ずるところがあったそうだ。櫻井は「沢山の人を笑顔にするステージの裏側あるあるみたいなところも感じられて、共感する部分は大きかった」とのコメントを寄せた。

また、同番組を盛り上げるスタジオゲストには、井森美幸、カズレーザー（メイプル超合金）、柴田英嗣（アンタッチャブル）に加え、新メンバーとして、佐藤栞里、山口智子、そして松島聡と篠塚大輝（timelesz）が参戦する。

「ワンナイトスタディ」（C）フジテレビ

櫻井翔は第2弾の放送について「とてもうれしかったです！第1回目の放送が終わったあと、深夜の徹底取材が印象深かったと自分の周りでも反響が大きくて。そんなスペシャル番組の第2弾放送が出来るのはすごくうれしかったです。深夜、みんなが寝静まった中で働いている方たちを取材できるというのは他にない機会なので、すごく楽しんで今回もロケしました」とコメント。

海上保安庁のロケで印象に残ったものについて「まずは、夜中でも、いつ事件事故が起きてもおかしくないという緊張感ですね。実際、ロケ中も2件通報があって。夜中でもこれだけの緊張感があるなかで、みなさん働いていらっしゃるんだなというのが印象に残りました。あとは、ダウンウォッシュのすさまじさ。ヘリの下にいた末澤くんの持っていたカメラが壊れていましたし、相当強い風だったんだなと思いました。あと、救助する方が、ためらいもなくほんの数秒で、ロープ1本をつたい救助を求めている人のもとに飛び降りていかれたのに驚きました。あくまで訓練体験でしたが、あれが実際海のなかで起きたらと考えると、緊迫感は相当なものでしょうし、命を守る、救う仕事って改めてすごいなと思いました」と語った。

また、USJのロケで印象に残ったものでは「平時のテーマパークの夜の顔ではなく、ハロウィンからクリスマスに変わる限られた時期の夜の顔だったので、なおのことスペシャルだなと思いました。加えて、クルーの方の食堂だったり清掃の様子だったり、本来表には見せないような部分かと思うのですが、クルーの方が日常のお仕事にどのように取り組んでいらっしゃるのかしっかり見せてもらえたのはありがたかったです。クリスマス・ショーのリハーサルの様子も見させていただきましたが、僕もコンサートのリハーサルなどは初日を迎えるまで夜中に及ぶことも多いんです。たくさんの人を笑顔にする、ステージの裏側あるあるみたいなところも感じられて、共感する部分は大きかったです」とコメントを寄せた。

最後に「海上保安庁という安心安全を生む場所と、USJの笑顔を作る場所が、真夜中にどんな準備をしているかを見られる貴重な機会だと思います。一緒にロケにいった方々と、眠い目をこすりながら楽しく取材したのでその様子を楽しんで見てもらえたらうれしいです！」とコメントしている。