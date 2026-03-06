須田亜香里、タイトなアオザイ姿で美くびれ際立つ！脇腹チラ見せのオフショット動画 | RBB TODAY

元SKE48でタレントの須田亜香里が5日、自身のインスタグラムを更新。発売中のカレンダーの2月のオフショット動画を公開した。

ベトナムの古都ホイアンで撮影された動画では、紫の花の刺繍が施されたネイビーのアオザイ姿を披露。大人っぽい雰囲気の一着で、ベトナムの民族衣装ならではの優雅なシルエットが印象的だ。

オーダーメイドで仕立てたというアオザイは須田のスリムな体にぴったりとフィットし、すっきりとした美くびれが際立つデザイン。スリットからは脇腹がちらりとのぞき、上品さの中に色気も感じさせる動画となっている。

ファンからは「アオザイ似合ってる」「相変わらず綺麗」「可愛すぎ」など絶賛するコメントが寄せられている。

