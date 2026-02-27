SKE48・熊崎晴香＆伊藤実希＆井上瑠夏＆青海ひな乃、「女子会」をテーマにしたグラビア披露！ | RBB TODAY

28日発売される『B.L.T.2026年4月号 セブンネットショッピング限定版』（東京ニュース通信社）の表紙を、SKE48の熊崎晴香、伊藤実希、井上瑠夏、青海ひな乃の4人が飾っている。

「B.L.T.2026年4月号 セブンネットショッピング限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／高橋慶佑

最新シングル「サンダルだぜ」のMV再生回数が185万回を突破し、注目を集めるSKE48。チームSの副リーダーを務め、スポーツや競馬など多趣味で知られる熊崎晴香。「くまもと大好き大使」を務めるなど地元に根差した活動を行う井上瑠夏。48グループ初のグローバルユニット・Quadlipsのメンバーとして約2年間の海外活動を経験し、SKE48復帰と選抜復帰を果たしたばかりの青海ひな乃。『SASUKE』（TBS系）への出場など、スポーツ系の分野でも活躍する伊藤実希。

「B.L.T.2026年4月号 セブンネットショッピング限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／高橋慶佑

個性豊かな4人が、「女子会」のためホテルのスイートルームに集合。誌面には、お菓子を食べ合ったり、トランプで遊んだり、時には音楽に合わせて踊り出したりと、仲の良さが伝わるナチュラルなショットが収められている。一方で、水着姿での洗練されたビジュアルと美しいプロポーションが光る、上質な撮影も満載だ。無邪気な素顔と大人の美しさという、二つの対照的な魅力がグラビアに表現されている。

「B.L.T.2026年4月号 セブンネットショッピング限定版」購入特典ポストカード【熊崎晴香（SKE48）】

「B.L.T.2026年4月号 セブンネットショッピング限定版」購入特典ポストカード【伊藤実希（SKE48）】

「B.L.T.2026年4月号 セブンネットショッピング限定版」購入特典ポストカード【井上瑠夏（SKE48）】

「B.L.T.2026年4月号 セブンネットショッピング限定版」購入特典ポストカード【青海ひな乃（SKE48）】

セブンネットショッピング限定版は、表紙メンバーが異なる限定版として発売となる。価格は1430円。なお、同限定版には別冊付録が付かない。購入特典として、熊崎晴香、伊藤実希、井上瑠夏、青海ひな乃の個別ポストカードと4人集合のポストカード全5種類よりランダムで1枚が付く。通常版の表紙人物は藤吉夏鈴（櫻坂46）となる。