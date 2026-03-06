のん、パリ美術館での思い出を披露！おしゃれな私服姿に称賛の声「大理石に引けを取らない格好良さ」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが5日、アメーバオフィシャルブログを更新。フランス・パリで美術館を訪れた様子を公開した。



のん（写真はのんの公式ブログから）



のん（写真はのんの公式ブログから）

この日、「インプット」と題してブログを更新したのんは、「Collection Pinault」と記し、「パリの思い出です。とても素敵な展示と素晴らしい建築でした」とつづった。投稿では、パリ中心部の美術館ブルス・ドゥ・コメルス（ピノー・コレクション）を訪れた際の写真を複数枚披露。ベージュのコートにワイドデニムを合わせた大人カジュアルな装いで、建物前で佇む姿や、館内の階段、円形の展示空間、ドーム天井の装飾などを巡る様子が収められている。ドーム天井を背景にした自撮りショットも公開した。



のん（写真はのんの公式ブログから）



のん（写真はのんの公式ブログから）

この投稿にファンからは「絵になる」「のんちゃんのインプット壮大」「大理石に引けを取らない格好良さだじぇ」「素晴らしい」「パリの建築物と似合いますね」「カワイイし、キレイ」「美と美の出会い」「まるでフランス映画の一場面のような美しさ」「良い表情」などの声が寄せられている。