Stray Kids・フィリックス、仏韓国交140周年の名誉アンバサダーに抜擢！グローバル人気を証明 | RBB TODAY

Stray Kidsのフィリックスが「フランス・韓国国交樹立140周年記念」の名誉アンバサダーに抜擢された。

駐韓フランス大使館は3月5日に開かれた公式記者懇談会にて、「Stray Kidsのメンバー、フィリックスと女優のチョン・ジヒョンをフランス・韓国国交樹立140周年の名誉アンバサダーに委嘱した」と伝えた。

大使館側はフィリックスについて、「フィリックスはStray Kidsのメンバーとしてグローバル音楽市場で絶大な影響力を発揮しており、フランスをはじめとする欧州全域および世界各地での大規模な公演を通じて、その高い人気を立証した。個性と国際的な認知度により、韓国とフランスの若い世代の間に文化的共感を広げている人物だ」と選定理由を明らかにした。

フィリックスは、フランス・韓国国交樹立140周年を記念する主要な文化行事に出席し、その趣旨を広く知らせ、大衆との接点を拡大することに寄与する予定だ。名誉アンバサダーとしての象徴的な参加を通じて、国交樹立140周年の意味を未来の世代と分かち合い、人的、芸術的、文化的な交流の活力を示すことが期待されている。

フィリックスは「今年一年、韓国で様々な文化・芸術イベントが予定されているので、多くの関心と参加をお願いしたい」と感想を述べた。

Stray Kidsは、世界各地はもちろん、フランス国内での目覚ましい活躍によりグループの人気を証明してきた。2023年7月にK-POPアーティストとして初めて「ロラパルーザ・パリ（Lollapalooza Paris）」のヘッドライナーを務めたほか、2024年と2026年にはフランス大統領夫人主催の「黄色いコインを集めるチャリティイベント（Opération Pièces Jaunes）」に出席した。

特に2025年7月には、ワールドツアー「dominATE」の一環として、超大型スタジアム「スタッド・ド・フランス」で単独コンサートを開催。現地でのK-POP公演史上最大規模となる12万人を動員し、その存在感を知らしめた。

なお、Stray Kidsは来る3月28日・29日、4月4日・5日に仁川・インスパイアアリーナにて、6度目となる公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING "STAY in Our Little House"」を開催する。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

