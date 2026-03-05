 ももいろクローバーZ・佐々木彩夏、結婚を発表！ | RBB TODAY
ももいろクローバーZ・佐々木彩夏、結婚を発表！

ももいろクローバーZ･佐々木彩夏【撮影：小宮山あきの】
　5日、ももいろクローバーZのメンバー・佐々木彩夏が自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。お相手については明かしていない。

　投稿で佐々木は「いつも温かい応援本当にありがとうございます　私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。続けて「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。

　佐々木の結婚発表にファンからは「えっ！あーりんおめでとう！！！泣く」「おめでとうございますーーー！！！永遠に大好きです」「ご結婚おめでとうございます」など祝福の声が寄せられている。

※ももいろクローバーZ・佐々木彩夏の結婚発表（佐々木彩夏の公式インスタグラムより）


《平木昌宏》

