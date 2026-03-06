小島瑠璃子、金髪から“桜色ヘア”に大胆チェンジ！ノースリ春先取りコーデも披露 | RBB TODAY

タレントの小島瑠璃子が5日、自身のインスタグラムを更新。金髪から淡いピンクの“桜色ヘア”へとイメージチェンジした姿を公開した。

投稿では、青色のノースリーブニットにデニムを合わせた春を先取りしたコーディネートを披露。軽やかでヘルシーな雰囲気のスタイルで、新しいヘアカラーを印象的に見せている。

小島は「髪色を金からさくら色に🌸花粉がつらいけど、、、🤧もうすぐ新生活！軽やかにしなやかに✨張り切っていきましょうー🤍」とコメント。

ファンからは「さくら色も似合ってる」「ピンク可愛い」などの声が寄せられ、反響を呼んでいる。



※小島瑠璃子、金髪から“桜色ヘア”に大胆チェンジ！ノースリ春先取りコーデも（小島瑠璃子の公式Instagramより）

