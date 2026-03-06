小島瑠璃子、金髪から“桜色ヘア”に大胆チェンジ！ノースリ春先取りコーデも披露 | RBB TODAY

タレントの小島瑠璃子が5日、自身のインスタグラムを更新。金髪から淡いピンクの“桜色ヘア”へとイメージチェンジした姿を公開した。
投稿では、青色のノースリーブニットにデニムを合わせた春を先取りしたコーディネートを披露。軽やかでヘルシーな雰囲気のスタイルで、新しいヘアカラーを印象的に見せている。
小島は「髪色を金からさくら色に🌸花粉がつらいけど、、、🤧もうすぐ新生活！軽やかにしなやかに✨張り切っていきましょうー🤍」とコメント。
ファンからは「さくら色も似合ってる」「ピンク可愛い」などの声が寄せられ、反響を呼んでいる。
※小島瑠璃子、金髪から“桜色ヘア”に大胆チェンジ！ノースリ春先取りコーデも（小島瑠璃子の公式Instagramより）
小島瑠璃子が流ちょうな英語を披露! ラグビーW杯のボランティアサポーターに就任 | RBB TODAY
タレントの小島瑠璃子が23日、都内で行われたラグビーワールドカップ 2019 日本大会ボランティア「TEAM NO-SIDE」募集開始 発表会に、元ラグビー選手の大畑大介らとともに出席した。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/04/23/160022.html続きを読む »
小島瑠璃子、インスタで夫の死を報告 | RBB TODAY
小島瑠璃子が5日、自身のインスタグラムを更新。夫でサウナ事業などを手がけるHabitat株式会社の創業者、社長の北村功太さんが亡くなったことを報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/06/226348.html続きを読む »