小島瑠璃子、金髪から“桜色ヘア”に大胆チェンジ！ノースリ春先取りコーデも披露 | RBB TODAY

小島瑠璃子、金髪から“桜色ヘア”に大胆チェンジ！ノースリ春先取りコーデも披露

小島瑠璃子【写真：竹内みちまろ】
  • 小島瑠璃子【写真：竹内みちまろ】

　タレントの小島瑠璃子が5日、自身のインスタグラムを更新。金髪から淡いピンクの“桜色ヘア”へとイメージチェンジした姿を公開した。

　投稿では、青色のノースリーブニットにデニムを合わせた春を先取りしたコーディネートを披露。軽やかでヘルシーな雰囲気のスタイルで、新しいヘアカラーを印象的に見せている。

　小島は「髪色を金からさくら色に🌸花粉がつらいけど、、、🤧もうすぐ新生活！軽やかにしなやかに✨張り切っていきましょうー🤍」とコメント。

　ファンからは「さくら色も似合ってる」「ピンク可愛い」などの声が寄せられ、反響を呼んでいる。

※小島瑠璃子、金髪から“桜色ヘア”に大胆チェンジ！ノースリ春先取りコーデも（小島瑠璃子の公式Instagramより）


