西川貴教、ライブ会場での迷惑行為に注意喚起「『車椅子の方の付添人』を偽り…」 | RBB TODAY

ミュージシャンの西川貴教のオフィシャルファンクラブが3月6日に公式Xを更新し、自身が出演するライブ・イベント会場での迷惑行為について注意喚起を行った。

西川のオフィシャルファンクラブ「turbo」の公式Xは「ライブ・イベント会場における迷惑行為についてご報告とお願い」を公開し、「西川貴教が出演するライブ・イベント会場において、お客様による迷惑行為が確認されております」と明かした。

西川側は具体的な迷惑行為について、「『車椅子の方の付添人』を偽り入場、車椅子観覧エリアではなく前方ブロックへ侵入する行為」「ほかのお客様に声をかけ、強引に座席交換を強要する行為」と説明。「ライブ・イベント会場は、すべてのお客様が公平に楽しむ場所です。 ほかのお客様を不快にする迷惑行為は絶対にお止めください」と呼びかけた。

また、「今後、そのような行為を受けた、見かけた際は、お近くの係員にお伝えいただくようご協力をお願いいたします」とアナウンスし、「そのような行為をしていることが認められた方は、西川貴教が出演するライブ、イベント等への出入り禁止および、ファンクラブの強制退会の措置を講じますので、絶対にお止めください」と伝えていた。

さらに西川自身も自身のアカウントで当該ポストを引用し、「『誰ひとり置いていかない』それが僕の信念です。同じ思いで1枚のチケットを手にしてくれた方が、等しく公演をお楽しみいただく為に、ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけていた。

このポストにXからは、「マナーは守って楽しもう」「こんな悪質な行為が未だにあるんですね...」「FCが注意喚起流すなんて相当だな」という声が集まっていた。



※【画像】西川貴教FCがライブ会場の迷惑行為に注意喚起

