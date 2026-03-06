【WBC】大谷翔平、初戦2回表でグランドスラム！「お茶たてポーズ」で笑顔 | RBB TODAY

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の初戦が3月6日に東京ドームで行われ、「侍ジャパン」こと日本代表がチャイニーズ・タイペイ（台湾）と対戦。
1回表の第1打席で初球二塁打を放っていたドジャースの大谷翔平選手が、2回表の第2打席で満塁ホームランを決め、日本が先制した。
1死満塁の好機で打席に立った大谷選手は、2ボール、1ストライクからの4球目、低めの変化球を捉えた。体勢を崩され右手一本でのスイングとなったものの、打球はライトスタンドへ。そのまま先制のホームランとなった。
グランドスラム達成で球場からは大きな歓声が上がる中、大谷選手は笑顔で塁を回った。また、3塁を回った際には、今回の「侍ジャパン」のパフォーマンスとなっている、左手を茶わんに見立てて右手でかき混ぜるようなジェスチャー「お茶たてポーズ」も飛び出し、ホームインしていた。
初戦での大爆発にネット上からは、「凄過ぎて本当に漫画の世界」「やっぱ怪物だわ！」「強化試合無安打だったのに本試合でいきなり結果を出すんだから天才すぎ」という声が集まっている。
