櫻坂46、20日22時に「未公開ライブ映像」急遽YouTubeプレミア公開決定！ | RBB TODAY

櫻坂46、20日22時に「未公開ライブ映像」急遽YouTubeプレミア公開決定！

　櫻坂46が20日22時より、未公開ライブ映像を「櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開することが急遽決定した。

　同企画は、今年の4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行う「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の開催が2か月を切ったことを記念して行われる緊急企画。どのライブのどの楽曲なのかは公開されてからのお楽しみとなる。なお、URL等の詳細は後日発表される。


《アルファ村上》

