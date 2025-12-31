中森明菜、37年前のNHK紅白披露曲「I MISSED “THE SHOCK”」をセルフカバー！YouTubeでMV公開 | RBB TODAY

12月31日、中森明菜がセルフカバー楽曲「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」をYouTubeでMV公開。あわせて音源配信も開始した。

中森明菜「Best Performance on NHK in January, Vol. 1」

「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」は2025年7月に東京・丸の内「COTTON CLUB」にて開催された中森明菜のファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo 2025」で初披露された楽曲。2026年1月14日には還暦60歳バースデー公演を全曲収録したライブBlu-ray/DVDが発売となる。

オリジナルの「I MISSED “THE SHOCK”」は1988年11月1日リリースの22ndシングル。1988年12月31日放送（37年）の第39回NHK紅白歌合戦で披露されていた。今作はJAZZ、FUNK、R&Bなどが融合したリズムに、ホーンセクション、ストリングスを加えたJAZZバージョンとなっている。今回のMVはスタジオレコーディングの映像ではなく、ファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo 2025」の各公演の映像から構成されている。

中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.）

2026年元旦には1980年代のNHK番組歌唱映像を4Kデジタルリマスターで配信する「中森明菜 Best Performance on NHK」の第18回目のYouTube公開も開始される。中森明菜は「2025年も見守っていただきありがとうございました 2026年もみなさまにとって素敵な1年となりますように...！」とコメントを寄せている。

※「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」YouTube（MV）