中森明菜、37年前のNHK紅白披露曲「I MISSED “THE SHOCK”」をセルフカバー！YouTubeでMV公開 | RBB TODAY

 中森明菜、37年前のNHK紅白披露曲「I MISSED "THE SHOCK"」をセルフカバー！YouTubeでMV公開
中森明菜、37年前のNHK紅白披露曲「I MISSED “THE SHOCK”」をセルフカバー！YouTubeでMV公開

　12月31日、中森明菜がセルフカバー楽曲「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」をYouTubeでMV公開。あわせて音源配信も開始した。

　「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」は2025年7月に東京・丸の内「COTTON CLUB」にて開催された中森明菜のファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo 2025」で初披露された楽曲。2026年1月14日には還暦60歳バースデー公演を全曲収録したライブBlu-ray/DVDが発売となる。

　オリジナルの「I MISSED “THE SHOCK”」は1988年11月1日リリースの22ndシングル。1988年12月31日放送（37年）の第39回NHK紅白歌合戦で披露されていた。今作はJAZZ、FUNK、R&Bなどが融合したリズムに、ホーンセクション、ストリングスを加えたJAZZバージョンとなっている。今回のMVはスタジオレコーディングの映像ではなく、ファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo 2025」の各公演の映像から構成されている。

　2026年元旦には1980年代のNHK番組歌唱映像を4Kデジタルリマスターで配信する「中森明菜 Best Performance on NHK」の第18回目のYouTube公開も開始される。中森明菜は「2025年も見守っていただきありがとうございました　2026年もみなさまにとって素敵な1年となりますように...！」とコメントを寄せている。

FANCLUB LIVE 「ALDEA Bar at Tokyo 2025」 [三方背BOX (Blu-ray＋トレーディングカード1枚) ] - 中森明菜 (特典なし) [Blu-ray]
￥6,800
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【Amazon.co.jp限定】FANCLUB LIVE 「ALDEA Bar at Tokyo 2025」 [2枚組完全生産限定BOX (Blu-ray＋CD＋アクリルスタンド2体 [PURPLE×WHITE] (ステッカーシートB) ] - 中森明菜 (ビジュアルシート3枚セット付) [Blu-ray]
￥17,050
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

