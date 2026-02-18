村山彩希、気胸で舞台降板の大原優乃へエール「優乃ちゃんの分まで完走しきります！！」 | RBB TODAY

18日、元AKB48で女優の村山彩希が自身のXを更新。気胸のため出演中の舞台『つかこうへい十七回忌特別公演「熱海殺人事件 ラストメッセージ」』を降板する大原優乃に向け、メッセージをつづった。

大原は17日の公演終了後に胸の痛みを訴え、都内の医療機関を受診。診察の結果、気胸と診断され、そのまま入院したという。主治医から当面の安静が必要と判断され、やむなく降板が決まった。

舞台の企画制作を手がけるアール・ユー・ピー（RUP）は、18日公演と21日公演を村山の出演で上演すると発表。22日以降のキャストについては、現在調整中としている。

村山は大原の投稿を引用し、「昨日見に行って 優乃ちゃんが水野朋子として 生きる姿見れて嬉しかったです！」と、客席で大原の舞台姿を見届けていたことを報告。「稽古場から本番迎えるまで 優乃ちゃんがいてくれたから 沢山刺激をもらえたし 乗り越えられたこともあった」と、これまでの歩みを振り返った。

その上で、「ここから先は私が 優乃ちゃんの分まで完走しきります！！」と強い覚悟を表明。最後は「早くよくなりますように」と、回復を祈る言葉で結んだ。

この投稿に、ファンからは「無事に千穐楽まで走りきれますように！！」「ゆいりーさん、どうかご無理はなさらずに、でも、頑張って！」「代役大変だと思うけど完走出来るように応援してるね」「大原さんの分もやったれー！」などの声が寄せられている。

※村山彩希、Wキャストで主演を務める大原優乃に向けた投稿（村山彩希の公式Xより）