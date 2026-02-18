 村山彩希、気胸で舞台降板の大原優乃へエール「優乃ちゃんの分まで完走しきります！！」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

村山彩希、気胸で舞台降板の大原優乃へエール「優乃ちゃんの分まで完走しきります！！」

エンタメ ブログ
注目記事
※画像は村山彩希の公式サイトより
  • ※画像は村山彩希の公式サイトより

　18日、元AKB48で女優の村山彩希が自身のXを更新。気胸のため出演中の舞台『つかこうへい十七回忌特別公演「熱海殺人事件 ラストメッセージ」』を降板する大原優乃に向け、メッセージをつづった。

　大原は17日の公演終了後に胸の痛みを訴え、都内の医療機関を受診。診察の結果、気胸と診断され、そのまま入院したという。主治医から当面の安静が必要と判断され、やむなく降板が決まった。

　舞台の企画制作を手がけるアール・ユー・ピー（RUP）は、18日公演と21日公演を村山の出演で上演すると発表。22日以降のキャストについては、現在調整中としている。

　村山は大原の投稿を引用し、「昨日見に行って 優乃ちゃんが水野朋子として 生きる姿見れて嬉しかったです！」と、客席で大原の舞台姿を見届けていたことを報告。「稽古場から本番迎えるまで 優乃ちゃんがいてくれたから 沢山刺激をもらえたし 乗り越えられたこともあった」と、これまでの歩みを振り返った。

　その上で、「ここから先は私が 優乃ちゃんの分まで完走しきります！！」と強い覚悟を表明。最後は「早くよくなりますように」と、回復を祈る言葉で結んだ。

　この投稿に、ファンからは「無事に千穐楽まで走りきれますように！！」「ゆいりーさん、どうかご無理はなさらずに、でも、頑張って！」「代役大変だと思うけど完走出来るように応援してるね」「大原さんの分もやったれー！」などの声が寄せられている。

※村山彩希、Wキャストで主演を務める大原優乃に向けた投稿（村山彩希の公式Xより）


大原優乃、気胸のため入院......出演中の舞台降板を発表 | RBB TODAY
画像
大原優乃が気胸で入院し、出演中の舞台を降板した。回復に専念し早期復帰を目指している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/18/244100.html続きを読む »

大原優乃、つかこうへい作品で体当たりの演技「理性を飛ばす覚悟で」 | RBB TODAY
画像
大原優乃がつかこうへい作品のヒロイン水野役に挑戦し、命をかける覚悟で役に臨む意気込みを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/17/244046.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_FIZEYLZV続きを読む »

小説 熱海殺人事件 (角川文庫)
￥660
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

さよならモノトーン
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top