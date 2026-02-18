『おかあさんといっしょ』初代体操のお姉さん・秋元杏月、卒業前ラストのソングブック発売決定！ | RBB TODAY

4月22日、『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）の最新映像集『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきがいっぱい』Blu-ray・DVDが発売される。18日、今年3月末での番組卒業が発表された「初代・体操のお姉さん」あづきお姉さん（秋元杏月）にとっては、同作が最後のソングブックとなる。

同作は、番組の2025年3月のうた「ももいろほっぺ」から、最新月のうた「ゆきたいところへ」まで、1年分の月のうた11曲に加え、「ブンブンにじいろカー」「たこやきなんぼマンボ」などの人気曲を含む全20曲のクリップ映像を収録したベスト盤だ。

表題曲の「だいすきがいっぱい」は、元「うたのお兄さん」の横山だいすけとありたろうが作詞を手掛けており、「だいすき」な気持ちがあちこちに散りばめられたハートフルな楽曲となっている。

あるこう©︎NHK

いいんだよ！インド洋！陰と陽！©︎NHK

だいすきがいっぱい©︎NHK

曲間パートはこの作品のために撮り下ろされたもので、お兄さん・お姉さんたちがスタジオを飛び出し、シャボン玉やボール遊び、キャンプなどを楽しむ様子を収録。「あるこう」「にくやきにいく」などの収録曲も見どころの一つだ。

特典映像には、ボーナストラックとして「だいじなともだち」に加え、秋元杏月と第13代体操のお兄さん・佐久本和夢が園児たちと泥んこ遊びやカニ釣りに挑戦する『杏月お姉さんと和夢お兄さんのあそびだいすき！』も収められている。

【最新ソングブック】「だいすきがいっぱい」オリジナルA5クリアファイル©︎NHK

なお、早期購入者特典として、表題曲をモチーフにしたオリジナルA5サイズのクリアファイル（先着）が用意されている。