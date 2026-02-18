 松田聖子、45周年記念トリビュートアルバムを本日発売！中森明菜・FRUITS ZIPPERら8組が名曲をカバー | RBB TODAY
松田聖子、45周年記念トリビュートアルバムを本日発売！中森明菜・FRUITS ZIPPERら8組が名曲をカバー

松田聖子の45周年記念トリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。～45th AnniversaryTribute to SEIKO MATSUDA～』
　18日、松田聖子のデビュー45周年を記念するトリビュートアルバムが発売された。

松田聖子

　昨年11月にAmazonおよびAmazon Musicのみで独占先行発売されていた45周年記念トリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。～45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA～』が、一般流通となる通常盤としてリリースされ、各サイトでの配信も一斉にスタートする。

中森明菜
椎名林檎

　同作には中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 （Da-iCE）、Daoko、Suiet、REI & LIZ （IVE）、FRUITS ZIPPERといった、1980年代から2020年代まで、各時代を象徴し松田聖子をリスペクトするアーティストが集結。ジャンルや性別を超えた8組が、それぞれの想いを込めた選曲とアレンジで新録カバーを行い、往年の名曲に新たな表情を与えている。

Suiet
大野雄大 （Da-iCE）

　一般流通盤となる同作ではジャケットカラーを一新。さらに価格は据え置きのまま、ボーナストラックとして椎名林檎アレンジによるM4「渚のバルコニー / Daoko」の砂原良徳によるリミックス音源が追加収録された。

FRUITS ZIPPER
Daoko

　収録曲は「瑠璃色の地球 / GRe4N BOYZ」「Rock'n Rouge / REI & LIZ （IVE）」「青い珊瑚礁 / FRUITS ZIPPER」「渚のバルコニー / Daoko」「赤いスイートピー / 中森明菜」「あなたに逢いたくて ～Missing You～ / 大野雄大 （Da-iCE）」「蒼いフォトグラフ / Suiet」「SWEET MEMORIES / 椎名林檎」の全8曲に加え、ボーナストラック「渚のバルコニー （Yoshinori Sunahara Mix） / Daoko」を含む全9トラックとなる。仕様は通常ブックレットとなっており、価格は3,300円（税込）。


《アルファ村上》

