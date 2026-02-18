たちかわ競輪の公式YouTubeが突然BAN......公式が反論「スパムや詐欺には一切該当しません」 | RBB TODAY

18日、東京都立川市が主催する「たちかわ競輪」の公式Xアカウントが更新され、公式YouTubeチャンネル「立川ライブ中継」がYouTube側の措置により利用できない状態になったことを明らかにした。

たちかわ競輪（立川競輪場）は、東京都立川市が主催する公営競技（競輪）だ。投稿によると、YouTube側からは「スパム、欺瞞行為、詐欺に関するポリシー」に関する違反が確認された旨の通知があり、チャンネルが削除されたとしている。運営側は直ちに再審査を請求したものの、却下されたという。

公式Xは、YouTubeから届いたというアカウント削除通知の画像を添えた上で、「本チャンネルは自転車競技法に基づき地方自治体が運営する公共性の高いものであり、スパムや詐欺には一切該当しません」と反論。目視による再調査と早急な復旧を求めている。

この投稿には、「基準がわからんな？ユーチューブは」「いい加減にしてくれないですかね」「これは酷い」といった声が寄せられている。

※「たちかわ競輪」の公式中継チャンネル『立川ライブ中継』のアカウント削除を伝える投稿（たちかわ競輪公式Xより）