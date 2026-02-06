「今が一番楽しくて幸せです！」櫻坂46・武元唯衣が卒業を発表 | RBB TODAY

櫻坂46の武元唯衣が2月5日にブログを更新し、グループを卒業することを発表した。

武元は2018年にグループに加入した二期生。櫻坂46の1stシングル『Nobody's fault』ではじめて表題曲の歌唱メンバーに選抜されていた。

武元はブログで、「14枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と3月11日発売の14thシングル『The growing up train』でグループを卒業することを発表。これまで同期の卒業を見送ってきた立場から、「自分にも置き換えて一緒に終えていくようなそんな感覚でもありました」とつづった。

一方、そうした感覚から「この約1年間のお仕事はどれもしっかり自分でカウントダウンしながら大切に丁寧に一つずつ向き合うことができたと思います」と明かした。

また、武元は「今も、まさにその途中です。そして、今が一番楽しくて幸せです！」とつづっていた。

武元は活動について「夢みたいな奇跡みたいな景色」「でもそれは夢でも奇跡でもなんでもなくて櫻坂46が地に足つけてがむしゃらに戦ってきた事実です」と振り返り、「そんな場所から離れるって本当にいいの？」と卒業について葛藤していたことを明かした。

しかし、「今は胸を張って自信を持って旅立つのは今なんだと言い切れます」とつづり、「卒業までの残りの期間心から愛している櫻坂46というグループへ"恩返しをし切ること"これだけを誓って、過ごしていきます」「だから、見守っていてほしいです」とファンに呼びかけていた。

※武元唯衣が卒業を発表を報告（櫻坂46公式ブログ）

