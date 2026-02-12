ひなた46、16thシングル発売記念単独ライブの模様がABEMA PPVで生配信決定！ | RBB TODAY

2月17日と18日の2日間、TOYOTA ARENA TOKYOにて開催される日向坂46の「16th Single ひなた坂46 LIVE」が「ABEMA PPV」（ABEMA）にて生配信する。

同公演は、16thシングル『クリフハンガー』の発売に伴い開催される単独ライブだ。三期生・上村ひなのを中心に、ひなた坂46ならではの深い世界観と圧倒的な表現力を届ける。公開されたキービジュアルでは、澄み渡る青空と雲を背景に、制服に身を包んだメンバー14人が並び、新体制で挑む決意を感じさせるデザインとなっている。

出演メンバーは、上村ひなの、森本茉莉、山口陽世、石塚瑶季、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、大田美月、片山紗希、蔵盛妃那乃、坂井新奈、佐藤優羽、下田衣珠季、鶴崎仁香の14人。チケットは2月12日12時から販売を開始している。視聴料金は3,500円（税込）で、ABEMAアプリでの購入には別途手数料300円が必要となる。生放送は両日とも17時30分から配信が開始され、18時30分に開演する。

また、2月25日と26日には19時30分開演でリピート配信も実施。生放送のチケットを購入した視聴者は、このリピート配信も視聴可能となる。