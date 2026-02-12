ミラノ五輪でビッグエア金メダル！村瀬心椛選手が金属探知機に止められ笑顔のワケ | RBB TODAY

国際オリンピック委員会（IOC）が12日に日本語の公式インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手が金属探知機で止められているおちゃめな動画を公開した。

村瀬選手は9日（日本時間10日）に行われたスノーボード女子ビッグエア決勝で大技を決め、日本女子初の金メダルを獲得した。

IOCによる日本語公式アカウントは12日、「村瀬心椛選手のポケットから出てきたのは…」とつづり、村瀬選手がスタッフから手持ちの金属探知機で検査を受けている動画を公開。探知機は公式ユニフォームのポケット部分で「ピー」と音を立てて反応していた。

スタッフがその部分を指さすと、村瀬選手はポケットのファスナーを開けて、中から金メダルを取り出し、照れたようにほほえんでいた。

この一部始終にコメント欄には、「かわいい」「世界一かっこいい止められ方」「メダリストだから出来ること」という声が集まっていた。

※【動画】金属探知機に止められる村瀬心椛選手

