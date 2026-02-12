【WBC】3大会連続1次ラウンド敗退の屈辱…韓国代表、雪辱期し沖縄で6試合 | RBB TODAY

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で結果を出せていない韓国代表が、沖縄で調整に入る。巻き返しを期した強化試合の日程が明らかになった。

韓国代表は、WBC本番を見据えた調整の一環として、沖縄で計6試合の強化試合を行う予定だ。対戦相手はKBOリーグの4球団となる。

【WBC】雪辱に燃える韓国、メンバー30人決定 4人の米国出身選手

2月20日にサムスン・ライオンズ、21日・23日にハンファ・イーグルス、24日にKIAタイガース、26日にサムスン、27日にKTウィズと対戦する。

3月上旬には大阪でWBCの公式強化試合が行われ、その後に本大会が続く。これに備え、実戦感覚を高める目的で今回の強化試合が組まれた。

目的は選手の保護とコンディション維持であり、試合は通常のイニング数より短縮して実施される。現場の状況により変更される可能性もある。

（写真提供＝OSEN）リュ・ジヒョン監督

中継も行われ、NAVERの配信プラットフォーム「CHZZK」とKBOの公式YouTubeチャンネルで生中継される。昨年11月の「K-ベースボールシリーズ」も同じプラットフォームで配信された。

WBCでは3大会連続（2013年、2017年、2023年）で1次ラウンド敗退に終わっている韓国。今大会を“名誉回復”の舞台と位置づけるなか、その準備過程にも注目が集まっている。

